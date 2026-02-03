Kaybolan Şizofreni Hastası Kadın Bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 gündür kayıp olarak aranan şizofreni hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Nimet Kılıç, Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta saat 05.12'de ayrılmış ve bu tarihten itibaren bir daha kendisinden haber alınamamıştı. AFAD, jandarma komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve çeşitli kurumlardan toplam 300 personelin katılımıyla 13 gündür devam eden arama çalışmalarının ardından kayıp kadının cansız bedeni dere kenarında bulundu. Jandarma ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Nimet Kılıç'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Nimet Kılıç, 21 Ocak günü saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç durumu önce komşularına sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı. - DİYARBAKIR