Son dakika haber: Kaybolan zihinsel engelli, ırmak kenarında ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber: Kaybolan zihinsel engelli, ırmak kenarında ölü bulundu

30.03.2022 01:09

Son dakika haberler: SİVAS'ta akşam saatlerinde kaybolan zihinsel engelli Mehmet Akkaya (50), ırmak kenarında ölü bulundu.

SİVAS'ta akşam saatlerinde kaybolan zihinsel engelli Mehmet Akkaya (50), ırmak kenarında ölü bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Alibaba Mahallesi'nde yaşandı. Zihinsel engelli ve sara hastası Mehmet Akkaya, akşam saatlerinde evinden ayrıldı. Yakınları, hava kararmasına rağmen eve geri dönmeyen Akkaya için polise kayıp ihbarında bulundu. Mehmet Akkaya'nın zaman zaman yakınlarda bulunan Mısmılırmak kenarında gezindiği bilgisini alan polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yakınları ile birlikte yapılan arama sırasında ırmak kenarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kayıp başvurusunda bulunulan Akkaya'ya ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir ize rastlanmayan Akkaya'nın ırmak kenarında sara nöbeti geçirip düşmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Kaybolan zihinsel engelli, ırmak kenarında ölü bulundu
Son dakika haber: Kaybolan zihinsel engelli, ırmak kenarında ölü bulundu
Son dakika haber: Kaybolan zihinsel engelli, ırmak kenarında ölü bulundu
Son dakika haber: Kaybolan zihinsel engelli, ırmak kenarında ölü bulundu
Son dakika haber: Kaybolan zihinsel engelli, ırmak kenarında ölü bulundu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kaybolan zihinsel engelli, ırmak kenarında ölü bulundu - Son Dakika


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