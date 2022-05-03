Kaybolmaya yüz tutan harik sanatını yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kaybolmaya yüz tutan harik sanatını yaşatmaya çalışıyor

03.05.2022 11:08
Kaybolmaya yüz tutan harik sanatını yaşatmaya çalışıyor

Bitlis'te, devlet sanatçısı ve harik (yöresel ayakkabı) sanatının son ustası Haydar Yılmaz, kaybolmaya yüz tutan harik üretiminin sürmesi için çaba gösteriyor.

Bitlis'te, devlet sanatçısı ve harik (yöresel ayakkabı) sanatının son ustası Haydar Yılmaz, kaybolmaya yüz tutan harik üretiminin sürmesi için çaba gösteriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki atölyede çalışmalarını sürdüren Yılmaz, ustalarından öğrendiği harik sanatını 25 yıldır yaşatıyor.

Genellikle halk oyunları gösterilerinde ve özel günlerde giyilen, süs olarak da şark köşelerinde kullanılan harikin taban, yan, iç ve dış kısımlarına çuvaldızla yaklaşık 2 bin 500 dikiş atan Yılmaz, keçi kılı ve kendirden hazırlayıp 12 aşamadan geçirdiği ayakkabıyı tamamen el işçiliğiyle üretiyor.

Yılmaz, AA muhabirine, siparişle hem halk oyunları ekipleri için hem de hediyelik olarak harik yaptığını belirtti.

Harikin yöreye özgü geleneksel ayakkabı olduğunu dile getiren Yılmaz, rivayete göre 600 yıllık geçmişi olduğunu söyledi.

Kaybolmaya yüz tutan sanatı yaşatmak için yoğun mesai harcadığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"25 yıldır mesleğin son ustası olarak bunu yaşatmaya ve genç nesillere aktarmaya çalışıyorum. Harik, keçi kılı ve kendirden yapılıyor. Harikin, tabanı ve dikiş ipleri kendirden, üst örgüsü ise keçi kılından yapılan patiklerden oluşuyor. Patikleri, kendirden yaptığımız iplerle tabana dikerek nakış ve bağcıkların ardından hariki tamamlıyoruz. Kalıp, taban, iç ve dış dikişler olmak üzere 12 aşamadan geçen bir çift hariki 4-5 günde üretiyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün sunduğu desteklerle bu sanatı yaşatmaya, geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Destekler olmazsa bunu devam ettiremem. Çünkü pazar ve satabileceğim yer yok."

Zorlu aşamalardan geçen harikin makine kullanılmadan tamamen el işçiliğiyle üretildiğini belirten Yılmaz, "Kendiri çevirme yöntemiyle ipe dönüştürüyoruz. Bir harikte 16-20 arasında ip kullanıyoruz. Bir güne yakın ip yapımı sürüyor. Dikişi ise çuvaldızla yapıyoruz. İpimizin uzunluğu 3 ile 5 metre. Her dikişi attıktan sonra tabanın sağlam olması için ipi çekip dizimizle gerdiriyoruz. Dikişler sağlam olmazsa taban dağılır. O nedenle dikişleri germemiz gerekiyor. Harikin taban, iç ve dışına yaklaşık 2 bin ile 2 bin 500 dikiş atıyoruz. Sürekli ipi çekip dizimizle dikişi gerdiriyoruz. Bu işlemi tekrarlayarak tabanı oluşturuyoruz. Sonra üst örgü aşamasına geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültürün yok olmaması ve bu sanatın yaşatılması gerektiğini aktaran Haydar Yılmaz, "Bu sanatı yaşatmak için pazar, malzeme ve eleman yetiştirmede sıkıntı var. Buna rağmen 25 yıldır mesleğin son ustası olarak bunu yaşatmaya ve genç nesillere aktarmaya çalışıyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bayramda Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu yaşanıyor Bayramda Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu yaşanıyor Çorum Müzesinin özel misafirleri tarihi 'uygulamalı' öğreniyor Çorum Müzesinin özel misafirleri tarihi 'uygulamalı' öğreniyor

Haydar Yılmaz, Turizm, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaybolmaya yüz tutan harik sanatını yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:39 3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
10:35 Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yokluk adası kaldırıldı
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:31 Rus devlet televizyonundan İngiltere paylaşımı büyük ses getirdi: Rus füzesi Sarmat, İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir
10:29 Evlendikten sonra Hadise ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 11:24:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kaybolmaya yüz tutan harik sanatını yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement