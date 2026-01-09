Kayınbiraderini Öldüren Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de kayınbiraderini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan yabancı uyruklu sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, İran uyruklu tutuklu sanık Mahdi Gholamian, maktul Rasoul Gholamian, maktülün annesi Fatemeh Gholamian ile tarafların yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık Gholamian, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, maktulü kendisinin öldürmediğini öne sürdü.

Maktulün intihar ettiğini ve kardeş gibi olduklarını anlatan sanık, ölmesinden dolayı çok üzüntülü olduğunu söyledi.

Bakmakla yükümlü bir kızının olduğunu ifade eden sanık, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Müşteki anne de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Çocuğumun kanı yerde kalmasın, şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada dinlenen diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi, daha sonra "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü.

Öte yandan heyet sanığa "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "tehdit" suçlarından ayrı ayrı 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Olay

Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde 27 Aralık 2024'te Mahdi Gholamian ile kayınbiraderi Rasoul Gholamian arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından tabancayla yaralanan Rasoul Gholamian olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Mahdi Gholamian tutuklanmıştı.