Kayınpederini Bıçaklayarak Öldürdü
1 saat önce
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.
Kütahya
'nın Gediz
ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.
Olay Umurbey
Mahallesi 709 Sokak'ta bulunan iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Süleyman Yıldırım (52) ile damadı Süleyman G.(47) ailevi bir meseleden dolayı tartıştı. Sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Süleyman G. bu sırada yanında bulunan bıçakla kayınpederini bacağından bıçakladı. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Süleyman Yıldırım daha sonra ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süleyman Yıldırım'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Şaphane
ilçesine bağlı Üçbaş
köyünde toprağa verildi.
Öte yandan cinayet zanlısı Süleyman Gürbüz polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.(RB-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:05 Kaynak: İHA
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