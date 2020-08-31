Samsun'da kayınpederinin evinin önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş açtığı iddia edilen damat çıkardığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Aşağıçinik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayınpederinin evinin önünde tabancayla havaya ateş açtığı iddia edilen B.Ö.(27) polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 15:48 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayınpederinin evinin önünde kurusıkı tabancayla ateş eden damat tutuklandı - Son Dakika