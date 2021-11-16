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Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis - Son Dakika

Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis

16.11.2021 14:46
Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis

ÇORUM'da kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi (64) ile kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi (32) tüfekle vurarak öldürüp, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu da yaralayan Gencel Kıltepe (37), 'tasarlayarak öldürme' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl...

ÇORUM'da kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi (64) ile kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi (32) tüfekle vurarak öldürüp, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu da yaralayan Gencel Kıltepe (37), 'tasarlayarak öldürme' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl kasım ayında Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde'de meydana geldi. Gencel Kıltepe, kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapının önünde bekleyen Kıltepe, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaçan Gencel Kıltepe, bu kez de kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencel Kıltepe, kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup kaçtı. Yaralanan Gülizar Özçiftçi de hastaneye kaldırıldı. Serkan Özçiftçi aynı gün, Gülizar Özçiftçi ise 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakalanan Gencel Kıltepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖLENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM'Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık Gencel Kıltepe, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Eski savunmasını tekrar eden Gencel Kıltepe, "Olayı isteyerek ve tasarlayarak gerçekleştirmedim. Ölenler için üzgünüm, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Takdir yüce mahkemenindir" dedi.KARAR ÇIKTIMahkeme heyeti, sanığın, Gülizar Özçiftçi ile kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişiyi de 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanık cezaevine götürülürken, mahkeme çıkışı ise taraf yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı.'ADALET YERİNİ BULDU'Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Çorum Kadın Meclisi Üyesi Avukat Burçin Solmaz Polat, kadın meclisleri olarak davayı başından beri takip ettiklerini belirterek, "Her ne kadar mahkemece Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun katılma talebi kabul edilmemişse de biz aileye olan desteğimizi her zaman sürdürmeye ve kadın cinayetlerinin durması için mücadelemize devam edeceğiz. Adalet yerini buldu. Maalesef bir kadın ve oğlu hayattan koparıldı. 'Başka cinayetler olmasın' diye mücadelemiz sürecek" dedi.'RAHAT UYUYUN'Gülizar ve Serkan Özçiftçi'nin yakını Selfinaz Türkmen de, "Çok şükür gün yüzü göremeyecek. Kanın yerde kalmadı, rahat uyu Serkan. Rabbime yalvardım, adalete sığındım. Gülizar'ın ve Serkan'ın da kanı yerde kalmadı" diye konuştu.'CAYDIRICI BİR CEZA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Özçiftçi ailesinin avukatı Rıdvan Çam ise, "Sanık 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına ve 2 kez de 14 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Verilen karardan çok memnunuz. Adaletin yerine geldiğini düşünüyoruz. İyi hal verilmeyen bu caydırıcı cezanın bundan sonraki kadın cinayetlerine de engel olması bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Adalet tecelli etti, mahkeme heyetine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis
Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis
Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis
Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis
Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis
Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis
Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mahkeme, Adalet, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis - Son Dakika
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