Kayıp adam için ikinci kazı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp adam için ikinci kazı - Son Dakika

Kayıp adam için ikinci kazı

13 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1,5 yıldır kayıp Cemalettin Obut (62) için ormanda ikinci kez kazı yapıldı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1,5 yıldır kayıp Cemalettin Obut (62) için ormanda ikinci kez kazı yapıldı.


Hacıevhat Mahallesi'nde ikamet eden Cemalettin Obut (62) için 2018 yılı Ekim ayında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılmıştı. Jandarmaya gelen bir ihbara göre, Cemalettin Obut'un cinayete kurban gittiği ve cesedinin ormanlık bir alana gömüldüğü ileri sürüldü. Yaklaşık bir hafta önce Ahmetpaşa yolundaki ormanlık alanda kepçeyle yapılan kazıda, büyükbaş hayvan kemikleri ile bir kısmının insan kemiği olabileceği yönünde 2 torba kemik ele geçirildi.


İkinci kazıda ise, İstanbul'dan getirilen kadavra köpekleri arama çalışmasına katıldı. Kepçeyle yapılan kazıda, herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan H.B. ve H.A. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, cinayeti işlediği iddia edilen ve başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan H.M.'nin ise suçlamaları reddettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:52 Kaynak: İHA
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