Kayıp Avukat Polat'a İthaf

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Köroğlu'ndan öldürülen avukat Zekeriya Polat için yapılan basın açıklamasına çağrıda bulundu. Köroğlu ayrıca Ankara Barosu tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayı'nın 14'üncüsünü de Polat'a ithaf edeceklerini bildirdi.

Avukat Zekeriya Polat, Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde emeklilik başvurusu reddedilince kurum avukatı Zekeriya Polat'ı silahla vurarak öldürdü. Ankara Barosu, öldürülen meslektaşları Polat için yarın basın açıklaması düzenleyecek.

Ankara Barosu tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayı'nın 14'üncüsünün açılış töreni öncesinde yapılacak olan açıklama Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre Merkezi'nde olacak. Açıklamaya tüm meslektaşlarını davet eden Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, "İnsan Haklarının Küresel Krizi" ana temasıyla gerçekleştirilecek olan kurultayında hayatını kaybeden avukat Polat'a ithaf edileceğini bildirdi.