Kayıp Demans Hastası Kadın Bulundu
Kayıp Demans Hastası Kadın Bulundu

Kayıp Demans Hastası Kadın Bulundu
26.01.2026 15:17
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki demans hastası kadın ormanda bulundu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki demans hastası kadın, ekiplerince bulundu.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yaylacık köyünde yaşayan demans hastası P.A'nın kaybolması üzerine AFAD ekipleri koordinasyonunda jandarma ekipleri ile arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulunan yaşlı kadın, sağlık kontrollerin yapılabilmesi için 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi.

Kaynak: AA

