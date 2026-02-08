Kayıp Epilepsi Hastası Nimet Serdar Barajda Bulundu - Son Dakika
Kayıp Epilepsi Hastası Nimet Serdar Barajda Bulundu

Kayıp Epilepsi Hastası Nimet Serdar Barajda Bulundu
08.02.2026 12:59
Vezirköprü'de kaybolan Nimet Serdar'ın cansız bedeni Bobayat Barajı'nda bulundu.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 23 gündür kayıp olan epilepsi hastası Nimet Serdar'ın (60), barajda cansız bedeni bulundu.

Vezirköprü ilçesi Susuz Mahallesi Çaltuluoğlu Sokak'ta oturan Nimet Serdar, 17 Ocak saat 10.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Aynı gün yapılan kayıp ihbarının ardından ekipler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. Bu sabah çalışmalar, Serdar'ın kaybolduğu bölgeden yaklaşık 6 kilometre mesafedeki Bobayat Barajı'nda yoğunlaştırıldı. AFAD ekipleri ve dron ekibi, 32 jandarma personeli, 11 asayiş komando personeli, İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpekleri, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ile bölgede yapılan çalışmada epilepsi hastası Nimet Serdar'ın cansız bedenine ulaştı. Barajda ölü olarak bulunan Serdar'ın cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

