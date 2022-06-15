Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde öldürülüp, gömüldükleri belirtilen İsmail Yalçın (17) ile Hasan Akköse'nin (19) üzeri toprak ve kaya parçaları ile doldurulmuş su kuyusunda cesetleri bulundu. Cinayeti itiraf eden Mustafa Akköse'nin 2 genci mangal bahanesiyle ormana çağırdığı, burada İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'yi av tüfeği ile öldürdükten sonra cesetlerini gizlediği, ertesi gün de başkasından aldığı araçla cansız bedenleri alıp su kuyusuna attığı belirlendi.

Acıpayam'da 9 Haziran'da evlerinden çıkıp, dönmeyen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yaptı. Ekipler, Yalçın ve Akköse'nin evden çıkıp, bindikleri otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde ormanda buldu. İncelemede bölgede kan izlerine de rastlanıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, ikilinin en son birlikte görüldüğü Mustafa A.'yı gözaltına aldı.