Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı

15.06.2022 08:24
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde öldürülüp, gömüldükleri belirtilen İsmail Yalçın (17) ile Hasan Akköse'nin (19) üzeri toprak ve kaya parçaları ile doldurulmuş su kuyusunda cesetleri bulundu.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde öldürülüp, gömüldükleri belirtilen İsmail Yalçın (17) ile Hasan Akköse'nin (19) üzeri toprak ve kaya parçaları ile doldurulmuş su kuyusunda cesetleri bulundu. Cinayeti itiraf eden Mustafa Akköse'nin 2 genci mangal bahanesiyle ormana çağırdığı, burada İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'yi av tüfeği ile öldürdükten sonra cesetlerini gizlediği, ertesi gün de başkasından aldığı araçla cansız bedenleri alıp su kuyusuna attığı belirlendi.

Acıpayam'da 9 Haziran'da evlerinden çıkıp, dönmeyen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yaptı. Ekipler, Yalçın ve Akköse'nin evden çıkıp, bindikleri otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde ormanda buldu. İncelemede bölgede kan izlerine de rastlanıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, ikilinin en son birlikte görüldüğü Mustafa A.'yı gözaltına aldı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAsayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gencin öldürülüp, gömüldüğünü belirledikten sonra cinayeti itiraf eden Mustafa Akköse ile olaya karıştığı ileri sürülen 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, kayıp gençlerin Serinhisar ilçesi Develikuyusu mevkisinde olabileceğini söylemesi işe ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekipler, pazar gecesi ovadaki bir su kuyusunun üzerinin kısa süre önce toprak ve kaya parçaları ile doldurulduğunu belirledi. 25 metre derinliğindeki su kuyusunun boşaltılmasına karar verilip, itfaiyeden yardım istendi. Pazartesi günü ekipler, kuyunun boşaltılması için çalışma başlattı. Bölgeye gönderilen 2 ekskavatör ve 1 kepçe iki gün boyunca 25 metre derinliğindeki su kuyusuna paralel kazı çalışması yaptı.İTFAİYE 5 SAAT ELLE KAZI YAPTIDenizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, cesetlere zarar vermemek için titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler, iş makinelerinin ardından kazma ve küreklerle çalışmalarına devam etti. Cesetlerin üzerine atılan 2 metre boyundaki taş parçaları, itfaiye erlerince tek tek taşındı. 5 saat süren elle kazının ardından 2 gencin cesetlerine, saat 05.00 sıralarında ulaşıldı. İlk incelemede gençlerden birinin başından, diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.9 KİŞİDEN 7'Sİ TUTUKLANDIÇifte cinayetle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi. Cinayetleri işlediğini itiraf eden Hasan Akköse'nin uzaktan akrabası Mustafa Akköse'nin aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerine göre, Mustafa Akköse'nin 2 genci 9 Haziran'da mangal bahanesiyle ormana çağırdığı, burada İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'yi av tüfeği ile öldürdükten sonra cesetlerini gizlediği, ertesi gün de başkasından aldığı araçla cansız bedenleri alıp su kuyusuna attığı belirlendi. Mustafa Akköse'nin daha sonra aldığı otomobili bir akaryakıt istasyonunda yıkayıp, sahibine teslim ettiği ortaya çıktı. Mustafa Akköse'nin ayrıca tutuklanan bazı şüpheliler ile cesetleri attıktan sonra su kuyusunu taş ve toprakla doldurdukları tespit edilirken, 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.

Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı
YORUMLAR
500
Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu Kaybolan 2 genci su kuyusunda arama çalışması - 6 kişi adliyeye sevk edildi Kaybolan 2 genci su kuyusunda arama çalışması - 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

Serinhisar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
00:48 Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü
00:26 Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti
00:25 Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yendi! Katar biletini alan son takım oldu
00:02 Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yolculuk ettiği esnada kalp krizi geçirdi
00:00 Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup etti
23:42 A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
23:22 Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek
23:06 Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 08:31:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement