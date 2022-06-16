Kayıp ihbarı yapılmıştı! Yaşlı kadın su deposunda ölü halde bulundu - Son Dakika
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Kayıp ihbarı yapılmıştı! Yaşlı kadın su deposunda ölü halde bulundu

16.06.2022 13:30

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda kocasının hakkında kayıp başvurusu yaptığı 58 yaşındaki kadının cesedi su deposunda bulundu. Ekipler, 4 saatlik arama sonrası bulunan cesede, yaklaşık 1 saat süren su boşaltma çalışmasının sonunda ulaştı. Kadının kocası D.C., ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyünde edinilen bilgilere göre D.C., sabah erken saatlerde Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına giderek 58 yaşındaki Havva Ceylan'ın dün akşam saatlerinden itibaren kayıp olduğu başvurusunda bulundu.

CESEDİ SU DEPOSUNDA BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri köye giderek inceleme başlattı. Ekipler kayıp başvurusu yapıldıktan yaklaşık 4 saat sonra Ceylan'ın cesedine köydeki su deposunda buldu. Ancak cesede ulaşamayan ekipler bu defa bölgeye vidanjör çağırdı.

Kayıp ihbarı yapılan kadının cesedi bulundu

SUYU BOŞALTMAK 1 SAAT SÜRDÜ

Olay yerine gelen vidanjör depoda yaklaşık 1 saat süren su çekme çalışması yaptı. Ardından kuyuya özel ekipmanlarla giren ekipler, Ceylan'ın cenazesini depodan çıkardı. Ceylan'ın cansız bedeni ardından ambulans ile otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kayıp ihbarı yapılan kadının cesedi bulundu

KOCASI İFADE VERECEK

Olayın ardından jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Ceylan hakkında kayıp başvurusunda bulunan kocası D.C., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp ihbarı yapılmıştı! Yaşlı kadın su deposunda ölü halde bulundu - Son Dakika

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