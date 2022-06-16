Kayıp ihbarı yapılmıştı! Yaşlı kadın su deposunda ölü halde bulundu

Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyünde edinilen bilgilere göre D.C., sabah erken saatlerde Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına giderek 58 yaşındaki Havva Ceylan'ın dün akşam saatlerinden itibaren kayıp olduğu başvurusunda bulundu.

CESEDİ SU DEPOSUNDA BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri köye giderek inceleme başlattı. Ekipler kayıp başvurusu yapıldıktan yaklaşık 4 saat sonra Ceylan'ın cesedine köydeki su deposunda buldu. Ancak cesede ulaşamayan ekipler bu defa bölgeye vidanjör çağırdı.

SUYU BOŞALTMAK 1 SAAT SÜRDÜ

Olay yerine gelen vidanjör depoda yaklaşık 1 saat süren su çekme çalışması yaptı. Ardından kuyuya özel ekipmanlarla giren ekipler, Ceylan'ın cenazesini depodan çıkardı. Ceylan'ın cansız bedeni ardından ambulans ile otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KOCASI İFADE VERECEK

Olayın ardından jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Ceylan hakkında kayıp başvurusunda bulunan kocası D.C., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.