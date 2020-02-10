Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor
6 saat önce
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları devam ediyor.Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. İş makinesi dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz akıntıya kapıldı. Hafta boyunca dere yatağı boyunca yapılan tüm çalışmalara rağmen Muhammet Yılmaz bulunamadı. Muhammet Yılmaz'ın montu ve tişörtü bulunurken, dere yatağından kıyıda ve suda arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca drone yardımı ile havadan kontrollerde bulunuyor.
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