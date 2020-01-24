Kayıp Kader Buse'nin anne ve babasından yürek burkan paylaşım: Gelmesin 24 Ocak - Son Dakika

Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O günden sonra yapılan tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Tam 1 yıldır Kader Buse Acar'ın bazı eşyaları ve hurdaya dönen otomobilin bazı parçaları dışında hiçbir ize ulaşılamadı.

"GELMESİN 24 OCAK"

Kader Buse Acar'ın acılı babası Ahmet Acar ile annesi Ayla Acar ise 365 gün boyunca kızlarından gelecek bir haberi bekledi. Zaman zaman kızlarına olan özlemleri ve yaşadıkları acıyı sosyal medyadan paylaşan acılı anne ve babanın son paylaşımı ise yine yürekleri dağladı. Kızlarının kaybolduğu gün olan 24 Ocak'ın gelmesini istemeyen anne ve baba, paylaşımlarında, "Gelmesin 24 Ocak. Saat 14.26.33 saniye" ifadelerine yer verirken, aralarında Kader Buse'nin bebeklik ve çocukluk hallerinin de bulunduğu çok sayıda fotoğrafı yayınladı.

PAYLAŞIM YÜREK BURKTU

Ahmet ve Ayla Acar çiftinin kızlarını arama çalışmalarında çekilmiş bazı görüntüler ve Kader Buse için hazırlanmış bazı videolara da yer verdiği paylaşımı çok sayıda yorum aldı. Diğer yandan Kader Buse Acar için yarın öğle vakti ailesi tarafından mevlit okutulacağı belirtildi.