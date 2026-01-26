Kayıp Kızın Cansız Bedeni Bulundu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni dere kenarında bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinden çıkan ve bir daha dönemeyen Tuba Dinç'in ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Ekipler, lise birinci sınıf öğrencisi kız çocuğunun görüldüğü bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Kayalık alanda sürdürülen çalışmalardan üç saat sonra Tuba Dinç'in cansız bedenine dere kenarında ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dinç'in psikolojik sorunlarının olduğunu bölgedeki kayalıklardan atlayarak intihar ettiğinin de değerlendirildi belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KÜTAHYA