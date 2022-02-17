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Kayıp şahıstan acı haber geldi - Son Dakika

Kayıp şahıstan acı haber geldi

17.02.2022 13:46
Kayıp şahıstan acı haber geldi

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde dün sabah özel aracı ile odun temin etmek amacıyla ormanlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı şahsın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde dün sabah özel aracı ile odun temin etmek amacıyla ormanlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı şahsın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde dün özel aracı ile odun temin etmek amacıyla Çamlıbel yolu üzerindeki ormanlık alana giden 66 yaşındaki Niyazi Dursun'dan haber alamayan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirince yaşlı adamı bulmak için çalışma başlatıldı. Yaşlı şahsı bulmak için Jandarma ekipleri, AFAD, AKUT ve vatandaşlar gece geç saatlere kadar Niyazi Dursun'u gittiği ormanlık alanda aradı. Arama sonucu Dursun'un kullandığı araç Çamlıbel Yolu üzerinde ormanlık alanda şarampole yuvarlanmış vaziyette bulunurken, yapılan incelemede Dursun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Vatandaşların yardımı ile Dursun'un cansız bedeni gece geç saatlerde engebeli araziden güçlükle çıkartılırken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan kaza ile ilgili Çaykara Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kayıp şahıstan acı haber geldi

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112 Acil Çağrı, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp şahıstan acı haber geldi - Son Dakika


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