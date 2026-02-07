Kayıp Ümmügülsüm B. Bulundu

SAMSUN'un Atakum ilçesinde kaldığı yatılı Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Ümmügülsüm B. (14), bulundu.

Atakum ilçesinde Ümmügülsüm B., yatılı olarak kaldığı kız Kur'an kursundan dün saat 03.00 sıralarında bir arkadaşının saati ve hırkasını alıp, ayrıldı. Sabah namazına kalkan görevliler, Ümmügülsüm B.'nin yatağında olmadığını fark etmesi üzerine durumu aileye bildirdi. Polis merkezine giden Ferdi B., kızı için kayıp ihbarında bulundu.

Ümmügülsüm B.'nin, dışarı çıktıktan sonra bir camiye gidip namaz kıldıktan sonra uyuyakaldığı, uyandıktan sonra ailesinin evinin olduğu İlkadım ilçesindeki Kadifekale Mahallesi'ne gittiği öğrenildi. Mahallede bulunan bir terzinin Ümmüğülsüm B.'yi dükkanın önünden geçerken görüp, ailesine bildirdiği ve bulunduğu belirtildi.