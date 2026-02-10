Bolu'nun Göynük ilçesinde kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli bireye 20 saat sonra ormanlık alanda sağ ulaşıldı.
Dedeler köyünde yaşayan zihinsel engelli Mehmet Yıldız'dan (46) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 20 saatlik arama kurtarma çalışması sonucu Yıldız, evinden 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.
Yıldız, sağlık kontrolünden ardından ailesine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayıp Zihinsel Engelli 20 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?