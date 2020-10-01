DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Trafik kontrolünde ceza kesilen sürücü, motosikletini yaktı

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin yaptığı trafik kontrolünde ehliyetsiz ve kullandığı motosikletin muayenesi ile sigortasının olmadığı tespit edilerek 4 bin 500 lira para cezası kesilen Oğuzhan T., motosikletini ateşe vererek yaktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kullanılmaz hale gelen motosikletin sürücüsü Oğuzhan T. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim sırasında Oğuzhan T.'yi plakasız motosikletiyle durdurdu. Yapılan incelemede Oğuzhan T.'nin ehliyetinin olmadığı ve motosikletinin de muayenesi ile sigortasının yapılmadığı belirlendi. Trafik ekipleri, Oğuzhan T.'ye 4 bin 500 lira idari para cezası uyguladıktan sonra motosikleti çekiye yüklemek istedi. Bu sırada cezaya sinirlenen Oğuzhan T., motosikletini çakmakla ateşe verdi. Motosiklet kısa sürede alev alırken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Sürücü Oğuzhan T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İtfaiye ekiplerinin yanan motoru söndürmesi-Yanmış motorun çekiciye yüklenmesi-Yanan motorun asfalt üzerinde bıraktığı tahribat-İtfaiyenin yolu temizlemesi-Motor enkazının çekici ile götürülmesi-İtfaiye ve polis ekipleri-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Kaybolan zihinsel engelli Kızılırmak'ta bot ve dronla aranıyor

SİVAS'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli Remzi Demir (58), İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından Kızılırmak'ta botlarla aranıyor.

Kent merkezindeki Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Remzi Demir, 3 gün önce evden çıkıp bir daha dönmeyince ailesi tarafından polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları tarandı. Görüntülerde Deniz'in, son olarak, tarihi Kızılırmak Eğri Köprüsü civarından geçtiği görüldü. Kızılırmak'a girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgede AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Kızılırmak'ta 15 kilometrelik bir alanda drone ve botlarla arama yaptı. Suyun içerisinde ve ağaçlık bölgede yapılan aramalarda şu ana kadar Deniz'in izine rastlanmadı.