Kayısıyı Dolu Vurdu
21 dakika önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:06 Kaynak: İHA
'nın Hekimhan
ilçesinde etkili olan dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi.
Hekimhan merkez ve Kocaözü
Mahallesinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçları zarar gördü.
Dolu yağışı sonrası bahçeleri kontrol eden çiftçiler ağaçların büyük bir kısmının zarar gördüğünü ifade etti. - MALATYA
Ticaret Borsalarında 277 Bin Ton Fındık İşlem Gördü
Fransa Lideri Macron, Skandal Ermeni Soykırımı Kararını İmzaladı, Türkiye'den İlk Tepki Geldi
AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı
İstanbul Valiliği, "Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasının Hazırlandığı" İddiasını Yalanladı