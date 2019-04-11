Son Dakika Haberleri: Kayısıyı Dolu Vurdu

Kayısıyı Dolu Vurdu

21 dakika önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi.

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi.

Hekimhan merkez ve Kocaözü Mahallesinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçları zarar gördü.

Dolu yağışı sonrası bahçeleri kontrol eden çiftçiler ağaçların büyük bir kısmının zarar gördüğünü ifade etti. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:06 Kaynak: İHA
Kocaözü, Malatya, Hekimhan, Dolu Yağışı, Güncel
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