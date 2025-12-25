Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başlıyor

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başlıyor
25.12.2025 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığının kayıt dışılıkla mücadelede kurumsal kapasitesinin daha da artırılması amacıyla Risk Analizi Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı güçlerini birleştiriyor. Gelişmeyle ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Risk analizi konusunda hedeflediğimiz uzmanlaşmaya ulaşacak ve veri işleme kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Risk analiziyle yapılan tespitlerle ilgili daha hızlı aksiyon alınacak" dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın teşkilat yapısında değişiklik yapıldı. Buna göre, Bakanlığa bağlı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesine alındı. Genel Müdürlüğün yürüttüğü görevlerin Başkanlığa geçmesiyle bir başkan yardımcısı da münhasıran bu konuyla görevlendirilecek.

GENEL MÜDÜRLÜK 2020 YILINDA KURULMUŞTU

GİB'in 2005 yılında kurulmasıyla birlikte Başkanlık bünyesinde başlayan risk analizi faaliyetleri, Vergi Denetim Kurulunun kurulmasıyla buraya devredilmiş, daha sonra yeniden Başkanlık görevleri arasına eklenmişti. Risk Analizi Genel Müdürlüğü 2020 yılında kurulurken vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri araştırma, bunların önlenmesine yönelik risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını yürütme görevini üstlenmişti.

Genel Müdürlük, bugüne kadar ileri teknoloji analiz araçlarının kullanılması ve yapay zeka algoritmalarıyla destekli altyapı oluşturulması için çalışmalar yürüttü. Tek bir sistem üzerinden analiz imkanı sunan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi ile çalışmalar yapıldı.

GİB de ülke geneline yayılan teşkilatı, güçlü bilişim altyapısı ve geniş veri tabanıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadele alanında önemli kapasiteye sahip bulunuyor. Başkanlık, mükelleflerden alınan beyan ve bildirimler ile tapu, noter, sicil, banka, e-ticaret platformları ve ilan siteleri gibi diğer taraflardan da vergisel işlemlere ilişkin devamlı ve anlık veri alarak güçlü bir veri ambarı oluşturdu.

"HIZLI AKSİYON ALINACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığın kurumsal kapasitesinin daha güçlü hale getirilmesi amacıyla düzenleme yapıldığını söyledi. Şimşek, "Risk analizi konusunda faaliyet gösteren Risk Analizi Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı'mızın güçlerini birleştiriyoruz. Böylece risk analizi konusunda hedeflediğimiz uzmanlaşmaya ulaşacak ve veri işleme kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Yeni yapıyla birlikte büyük veri ve iş zekası uygulamalarıyla desteklenmiş, veri madenciliğine dayanan etkin bir risk ve uyum analiz sistemi kurulacak." dedi.

Bu düzenlemeyle, aynı konuda görevli iki birim yerine tek bir birimde faaliyete devam edilerek kamu kaynaklarında da tasarruf sağlanacağını vurgulayan Şimşek, risk analiziyle yapılan tespitlerle ilgili daha hızlı aksiyon alınması için incelemelerin Gelir İdaresi bünyesinde sonuçlandırılmasına yönelik çalışma da yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Karadeniz’de sessiz tehlike 160 milyon insanın etkilenmesi söz konusu Karadeniz'de sessiz tehlike! 160 milyon insanın etkilenmesi söz konusu
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Yapay zeka ile aklımı okudular 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Yapay zeka ile aklımı okudular
Biri 15, diğeri 16 yaşında Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Saran’ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları’ndan iki cümlelik açıklama Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran’dan yeni hamle Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

10:59
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam
10:36
Sadettin Saran, adliyede
Sadettin Saran, adliyede
10:17
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor
09:44
Yüz binlerce kişiye güzel haber Bugün tüm borçlarınız silindi
Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi
09:31
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci’nin ailesinden ilk ses Tavırları netleşti
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
09:18
Cezaevinde darbedilen Tuğyan’la ilgili kan donduran iddia “Torununu organ mafyasına satarım“ demiş
Cezaevinde darbedilen Tuğyan'la ilgili kan donduran iddia! "Torununu organ mafyasına satarım" demiş
08:06
Şeytani plan Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler
Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 11:25:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.