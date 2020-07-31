Kaymakam Altıntaş'tan bayram ziyareti - Son Dakika

Kaymakam Altıntaş'tan bayram ziyareti

Vekaleten Karacabey Kaymakamlık görevini yürüten Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Kurban Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yoldan geçen sürücülerin bayramlarını kutladı.

Vekaleten Karacabey Kaymakamlık görevini yürüten Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Kurban Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yoldan geçen sürücülerin bayramlarını kutladı. İlçe Kaymakamı Altıntaş, beraberinde Karacabey Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık, Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta ile birlikte, sürücülerin bayramını kutladı. Kurban Bayramı kapsamında Bandırma- Bursa yolu üzerindeki uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakamı Altıntaş, sürücülerin bayramını kutlayarak trafik kuralları hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle sürücülerden hız sınırlarına uymalarını isteyen Kaymakam Ahmet Altıntaş, sürücülerden yanlarında sevdiklerini taşıdıklarını unutmamalarını, kendilerini bekleyen sevdiklerinin bulunduğunu hatırlatarak, mutlaka gidecekleri yere hız yapmadan sakin bir şekilde trafik kurallarına uyarak yollarına devam etmelerini istedi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:46

Kaynak: İHA

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