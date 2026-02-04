Kaymakam Atıcı, Datça\'da Okulları Ziyaret Etti

Muğla'nın Datça ilçesinde iki okulu ziyaret eden Kaymakam Murat Atıcı, öretmenlerle bir araya geldi.

Atıcı, Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi ve Kabaklarlı İlkokulunu ziyaret etti.

Öğretmenlerden eğitim öğretim dönemiyle ilgili bilgi alan Atıcı, daha sonra sınıflarda öğrencilerle buluştu.

Atıcı, öğrencilere iyi insan olma, bayrak ve vatan sevgisi konularında tavsiyelerde bulundu.

Atıcı'yı ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal da eşlik etti.