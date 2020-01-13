Kaymakam Avcı'dan emniyet müfettişi olan Şahin'e başarı belgesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Avcı'dan emniyet müfettişi olan Şahin'e başarı belgesi - Son Dakika

Kaymakam Avcı'dan emniyet müfettişi olan Şahin'e başarı belgesi

6 saat önce

Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, müfettişlik sınavını kazanan Emniyet Müdürü Serkan Şahin'e başarı belgesi verdi.

Kaymakam Avcı'dan emniyet müfettişi olan Şahin'e başarı belgesi, System.String[]

Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, müfettişlik sınavını kazanan Emniyet Müdürü Serkan Şahin'e başarı belgesi verdi.


Varto ilçesinde yaklaşık 4 aydır görev yapan ve girdiği müfettişlik sınavını kazanarak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emniyet müfettişi olarak atanması yapılan Serkan Şahin, veda ziyaretlerine başladı. Şahin, bu kapsamda Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı'yı makamında ziyaret ederek vedalaştı.


Müdür Serkan Şahin'in başarılı bir şekilde görev yaptığını söyleyen Kaymakam Ertuğrul Avcı, "Emniyet müdürümüzün başarısından dolayı kendisini kutluyorum. Yeni görevinden başarılar diliyorum. Müdürümüz inşallah daha yüksek yerlerde görev alacaktır. Bize yapmış olduğu ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atandığını ve veda turlarına başladığını söyleyen Emniyet Müdürü Serkan Şahin ise, Kaymakam Ertuğrul Avcı'ya teşekkür etti.


Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Avcı tarafından Serkan Şahin'e başarı belgesi takdim edildi. - MUŞ

Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
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