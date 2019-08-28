Kaymakam Coşkun'dan çiftçilere ziyaret
1 saat önce
Bayburt Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun yeşil mercimek hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.
Bayburt Demirözü Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
Kaymakamı Ömer Coşkun
yeşil mercimek hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde yeşil mercimek hasadı başladı. İlçe merkezinde organik yeşil mercimek hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Kaymakam Coşkun, ziyareti sırasında eşlik eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılıç'tan hasat çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Daha sonra çiftçilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Coşkun, hasadın bereketli olması temennisinde bulundu. - BAYBURT
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