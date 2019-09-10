Son Dakika Haberleri: Kaymakam Coşkun genç sporcularla bir araya geldi
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Kaymakam Coşkun genç sporcularla bir araya geldi

1 saat önce

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, kapalı spor salonunda antrenman yapan güreş takımı ve okçuluk takımı sporcularını ziyaret etti.

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Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor salonunda antrenman yapan güreş takımı ve okçuluk takımı sporcularını ziyaret etti.


Bayburt Demirözü ilçe Kaymakamı Ömer Coşkun, Belediye Başkanı Arslan Gürer'le birlikte kapalı spor salonunda antrenman yapan güreş takımı ve okçuluk takımı sporcularına ziyarette bulundu. Takımların antrenmanlarını izleyen Kaymakam Coşkun ve Başkan Gürer Gençlik ve Spor Müdürü Hayrettin Öner'den faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ayrıca U-13 ve U-19 futbol takımı antrenmanını izleyen Coşkun ve Gürer daha sonra genç sporcularla hatıra fotoğrafı çekildi.


Kaymakam Coşkun'a, Belediye Başkanı Arslan Gürer, İlçe Emniyet Amiri Vekili Veliaddin Özer ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Hayrettin Öner eşlik etti. - BAYBURT

Ömer Coşkun, Demirözü, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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