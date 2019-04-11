Kaymakam'dan Yeni Başkana Ziyaret
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:06 Kaynak: İHA
'in Edremit
Kaymakamı Ali Sırmalı
ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan
'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Kaymakam Ali Sırmalı ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Başkan Arslan'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan
da ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, "Edremit'imizi bir adım daha ileriye götürebilmek için Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere resmi kurumlarımız ile görüşerek, paylaşarak, işbirliği içerisinde çalışacağız" dedi. - BALIKESİR
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