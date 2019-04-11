Son Dakika Haberleri: Kaymakam'dan Yeni Başkana Ziyaret

Kaymakam'dan Yeni Başkana Ziyaret

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Kaymakam'dan Yeni Başkana Ziyaret, System.String[]
Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Kaymakam Ali Sırmalı ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Başkan Arslan'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, "Edremit'imizi bir adım daha ileriye götürebilmek için Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere resmi kurumlarımız ile görüşerek, paylaşarak, işbirliği içerisinde çalışacağız" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:06 Kaynak: İHA
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