Kaymakam Demirer'den jandarma karakoluna ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Demirer'den jandarma karakoluna ziyaret
27.03.2021 12:37
MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ile Konakkuran Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ile Konakkuran Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Konakkuran Jandarma Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan askerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Demirer, "Konakkuran Jandarma Karakolumuzda görev yapan tüm askerlerimize ve komutanlarımıza bu kutsal görevlerinden dolayı takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizin tek beldesi olan Konakkuran Jandarma Karakollunda askerlik yapmanın bir başka heyecan ve ayrıcalığa sahip olacağını düşünüyorum. Konakkuran karakolumuzda görev yapan kardeşlerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi. - MUŞ
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