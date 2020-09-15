Kaymakam Eflatun Can Tortop, çiçek serasını ziyaret etti - Son Dakika

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve eşi Reyhan Tortop belediyeye ait çiçek serasını ziyaret etti.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün de eşlik ettiği ziyarette Sandıklı Belediyesi tarafından jeotermal ısınma sistemli teknolojik çiçek serasında yetiştirilen çiçekler incelendi.

Eylül sonu ekim başı satışa hazır hale getirilmek için üretimi devam eden İran Menekşesi (Cyclamen) çiçeğini inceleyen Tortop, çiçek serasının Sandıklı için güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Sandıklı'da özellikle seralarda domatesin yanında farklı bitki türlerine yönelmenin önemli olduğunu vurgulayan Tortop, "İlçeye özgü jeotermal enerjiyle yaz kış üretimi yapılan bitkilerde çeşitlilik çok önemli, Sandıklı Belediyesi de bu konuda vatandaşlara öncülük ediyor. Teknolojik seralarımızda yetiştirilen çiçekler peyzaj açısından önemli yere sahip." dedi.