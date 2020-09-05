Kaymakam Eflatun Can Tortop'dan karantina ziyaretleri - Son Dakika

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temaslı ve pozitif vakalı vatandaşları denetleme sırasında izinsiz düğün yapan vatandaşları uyardı.

Akharım beldesinde karantinadaki vatandaşları ziyaret için giden Tortop, izinsiz düğün yapan vatandaşlara rastladı.

Kaymakam Tortop, gerekli işlemin yapıldığı düğün sahiplerini ve vatandaşları Kovid-19 konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Tortop, temaslı ve pozitif vakaları ziyaret için gittiği Akharım beldesinde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan, izinsiz olarak icra edilen düğüne tesadüf etmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Bu tür davranışların, sorunların çözümüne hiçbir yarar sağlamayacağını vurgulayan Tortop, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın göstereceği anlayış ve sağduyu, sorunun çözümünde çok daha etkili olacaktır. Bugünleri kurallara uygun geçirirsek ileride düğün eğlencelerimizi daha canlı kutlayabiliriz. Aynı zamanda Belediye Meydanı'nda gece saatlerinde yaptığımız maske denetimlerinde maske takmadığını tespit ettiğimiz H.C'nin karantinada olması gerekirken dışarıda olduğunu tespit ettik. Şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Tedbirlere riayet edilmesi, virüsün ülke genelinde yayılımının önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir."