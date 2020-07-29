Kaymakam Emiroğlu'na veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Sakarya Vali Yardımcılığı görevine atanan Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu'na veda yemeği verildi.

Kaymakam Emiroğlu, yemekte yaptığı konuşmada kısa bir zaman diliminde tanıştığı Silifkelilere hizmet etmekten mutluluk ve onur duyduğunu belirtti.

Silifke'ye hayran kaldığını ve çevre ilçelerdeki doğal güzellikleri göremeden ayrıldığını ifade eden Emiroğlu, "Silifke'de geçirmiş olduğum 11 ay boyunca güzel dostluklar edindim. Kalbinizi kırdıysam hakkınızı helal edin. Benden yana da hakkım helal olsun. Silifke'ye yine geleceğim. Buralarda ve çevre ilçelerde göremediğim birçok güzelliği görmek istiyorum." dedi.

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ise Kaymakam Emiroğlu ile çalışmış olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.