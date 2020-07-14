Kaymakam Güney Zeytinburnu Kaymakamlığına atandı - Son Dakika

Kaymakam Güney Zeytinburnu Kaymakamlığına atandı

Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Kaymakamlığına atandı.

Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Kaymakamlığına atandı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesinde Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Kaymakamlığına atandı. Zekeriya Güney kimdir;


Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Yenitoptepe köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra, ortaokul ve lise öğrenimini Ladik ilçesi, Akpınar Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1992 yılında bitirdi. 1994 yılında Kaymakamlık mesleğine adım attı. 1996 yılında 8 ay İngiltere'ye kursa giden, Zekeriya Güney, Karabük- Eskipazar, Ankara- Evren İlçelerinde Kaymakamlık görevini vekaleten yürüttü. Daha sonra sırasıyla; Giresun- Alucra, Ardahan- Posof, Malatya- Hekimhan, Kastamonu- Araç, Afyonkarahisar- Emirdağ, Tekirdağ- Şarköy Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. Kaymakam Güney, 2015 yaz Kararnamesi ile Talas ilçesine atandı. Kaymakam Güney evli ve iki çocuk babasıdır. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Güney Zeytinburnu Kaymakamlığına atandı - Son Dakika
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