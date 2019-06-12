Son Dakika Haberleri: Kaymakam Güven, Pazaryeri Belediyesini ziyaret etti
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Kaymakam Güven, Pazaryeri Belediyesini ziyaret etti

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Güven, Pazaryeri Belediyesini ziyaret etti, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, üç gün önce göreve başlamış ve Kaymakam Güven'e ilk ziyareti Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapmıştı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçe Kaymakamı Oray Güven'in yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Oray Güven'e ilçemize tekrar hoş geldin diyerek görevinde başarılar diledi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:37 Kaynak: İHA
Bilecik, Zekiye Tekin, Pazaryeri, Yaşam
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