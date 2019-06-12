Kaymakam Güven, Pazaryeri Belediyesini ziyaret etti
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:37 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin
'i ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, üç gün önce göreve başlamış ve Kaymakam Güven'e ilk ziyareti Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapmıştı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçe Kaymakamı Oray Güven'in yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Oray Güven'e ilçemize tekrar hoş geldin diyerek görevinde başarılar diledi. - BİLECİK
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