Kaymakam güvenlik güçleri ile bayramlaştı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ramazan Bayramı dolasıyla görevi başında bulunan kamu görevlilerini ve güvenlik mensuplarını ziyaret etti. Bu zorlu günlerde görev başında olan personelin bayramını tebrik eden Kaymakam Çorumluoğlu, görevlerini titizlikle yerine getirmelerinden dolayı teşekkür ederek sağlık ve mutluluklar diledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Devlet Hastanesi Personeli, maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde kısa süreli olarak ziyaret edilerek program sona erdi. - ZONGULDAK