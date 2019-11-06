Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kapankaya vatandaşların sorunlarını dinledi
Son Dakika Güncel Kaymakam Kapankaya vatandaşların sorunlarını dinledi

Kaymakam Kapankaya vatandaşların sorunlarını dinledi

6 saat önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, düzenlediği halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakam Kapankaya vatandaşların sorunlarını dinledi, System.String[]

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, düzenlediği halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, daire müdürleri de katıldı.

Kaymakam Kapankaya toplantıda, "Kaymakamlığın imkanları ölçüsünde sizlerin istek ve taleplerini karşılıyoruz. Çok aciliyeti olan işleri de öne alarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Dinarlı vatandaşlar tek tek söz alarak isteklerini anlattı.

Selami Kapankaya, Kaymakamlık, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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