Kaymakam Kapankaya vatandaşların sorunlarını dinledi
6 saat önce
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, düzenlediği halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:14 Kaynak: AA
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, düzenlediği halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.
Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, daire müdürleri de katıldı.
Kaymakam Kapankaya toplantıda, "Kaymakamlığın imkanları ölçüsünde sizlerin istek ve taleplerini karşılıyoruz. Çok aciliyeti olan işleri de öne alarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz." dedi.
Konuşmanın ardından Dinarlı vatandaşlar tek tek söz alarak isteklerini anlattı.
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