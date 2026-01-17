Kaymakam Kara Sarıdayı Köyü’nü Ziyaret Etti

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçeye bağlı Sarıdayı Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy halkının taleplerini yerinde dinleyen Kaymakam Kara, sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulundu. Ziyaret kapsamında Köy Muhtarı Hasan Başol'dan Sarıdayı Köyü'nün genel durumu, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kara, ardından vatandaşlarla sohbet ederek beklenti ve önerileri dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada; altyapı, tarım, ulaşım ve günlük yaşamı etkileyen konular ele alındı.

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, iletilen taleplerin ilgili kurumlara aktarılacağını ve çözüm için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Köy ziyaretlerinin önemine dikkat çeken Kaymakam Kara, hizmetlerin masa başında değil, sahada vatandaşla birlikte şekillendiğini belirtti. - BİLECİK