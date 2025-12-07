Kaymakam Kılıç, Medetli Köyü\'nü Ziyaret Etti

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Medetli köyünde ikamet eden vatandaşların kapılarını tek tek çaldı.

Osmaneli Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Medetli köyünde yaşayan vatandaşları tek tek evlerinde ziyaret ederek yaşam şartları, ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Kılıç, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılırken, köy halkı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Her bir vatandaşımızın kapısını çalmak, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek en önemli görevimizdir" dedi. - BİLECİK