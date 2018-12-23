Kaymakam Kızıltoprak'tan Şehit Ailesine Ziyaret
24 dakika önce
Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Şehit Piyade Er Necmettin Kel'in ailesini ziyaret etti.
Ergene
Kaymakamı Fatih Kızıltoprak
, Şehit Piyade
Er Necmettin Kel'in ailesini ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kızıltoprak'ın şehit ailesinin istek ve şikayetlerini dinlediği belirtildi.
Açıklamada şehit ailesinin ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Kızıltoprak'a teşekkür ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:46 Kaynak: AA
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