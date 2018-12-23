Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kızıltoprak'tan Şehit Ailesine Ziyaret

Kaymakam Kızıltoprak'tan Şehit Ailesine Ziyaret

24 dakika önce

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Şehit Piyade Er Necmettin Kel'in ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Kızıltoprak'tan Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Şehit Piyade Er Necmettin Kel'in ailesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kızıltoprak'ın şehit ailesinin istek ve şikayetlerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada şehit ailesinin ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Kızıltoprak'a teşekkür ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:46 Kaynak: AA

Piyade, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşçi Emeklisi, Evsizlerin 'Çorbacı Dayısı' Oldu Netanyahu'nun "Katiller Bize Vaaz Veremez" Açıklamasına İbrahim Kalın'dan Yanıt: Dikkat Dağıtmaya Çalışıyor

Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:10:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kızıltoprak'tan Şehit Ailesine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]