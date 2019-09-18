Kaymakam Köksal, göreve başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya'nın yerine Ankara- Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal atandı.



İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan son kararnameyle, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine atanan Mutlu Köksal göreve başladı.



Gölbaşı Kaymakamlığına atanan Mutlu Köksal 1983 yılında Kırıkkale'de doğdu. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Sırasıyla Kırıkkale ilinde kaymakam adaylığı, Bolu- Mudurnu Kaymakam Vekilliği, Konya- Hadim ve Şanlıurfa- Halfeti ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. - ADIYAMAN