Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Bin Umut Turnası" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.
Gölpark Tesisleri'nde "Kütüphane Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Koşansu, bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti, fikirlerini dinledi.
Sadako isimli kitabın analizinin yapıldığı etkinlikte Koşansu, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Öğrenciler de Gazze'deki yaşıtlarına yazdığı notları ve kitaptan çıkardıkları dersler katılımcılara aktardı.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Koşansu, Öğrencilerle Kütüphane Buluşması Düzenledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?