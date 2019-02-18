Kaymakam Pektaş, Başarılı Öğrencileri Kabul Etti
1 saat önce
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, atletizm yarışmalarında ikincilik kupası kazanan Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.
Şarkışla
Kaymakamı Akif Pektaş, atletizm yarışmalarında ikincilik kupası kazanan Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerini makamında kabul etti.
Pektaş, ziyarette Okul Müdürü
Mehmet Ali Köse, beden eğitimi öğretmeni Celal Arslan
ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Öğrencileri tebrik eden Pektaş, bir dahaki yarışmalarda birincilik kupası beklediğini söyledi.
Ziyaretin sonunda Pektaş, öğrencilere spor ayakkabı hediye etti.
Öğrenciler daha sonra Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'e ziyarette bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:19 Kaynak: AA
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