Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pektaş, Başarılı Öğrencileri Kabul Etti

Kaymakam Pektaş, Başarılı Öğrencileri Kabul Etti

1 saat önce

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, atletizm yarışmalarında ikincilik kupası kazanan Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Kaymakam Pektaş, Başarılı Öğrencileri Kabul Etti, System.String[]
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, atletizm yarışmalarında ikincilik kupası kazanan Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Pektaş, ziyarette Okul Müdürü Mehmet Ali Köse, beden eğitimi öğretmeni Celal Arslan ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencileri tebrik eden Pektaş, bir dahaki yarışmalarda birincilik kupası beklediğini söyledi.

Ziyaretin sonunda Pektaş, öğrencilere spor ayakkabı hediye etti.

Öğrenciler daha sonra Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'e ziyarette bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:19 Kaynak: AA

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