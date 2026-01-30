Kaymakam Perçi Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Kaymakam Perçi Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor
30.01.2026 10:18
Niksar Kaymakamı Perçi, Arslan ailesini ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve taleplerini öğrendi.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, her hafta gerçekleştirdiği hane ziyaretlerine devam ediyor.

İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Arslan ailesini ziyaret eden Perçi, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyarete Kaymakam Perçi'nin eşi Fadime Perçi, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nagihan Arslan ile VEFA personeli katıldı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Arslan ailesi, Kaymakam Perçi'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

İsmetpaşa Mahallesi, Yerel Haberler, Kadir Perçi, Güncel, Son Dakika

