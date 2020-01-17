Kaymakam Şenay engelli öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Şenay engelli öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Kaymakam Şenay engelli öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Şenay engelli öğrencilerle buluştu, System.String[]

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Çakallı Taşhan'da gerçekleştirilen kahvaltı programına Kaymakam Şenay'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Kavak Özel Özgüven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü idarecileri ile engelli öğrenciler katıldı.

Şenay, burada yaptığı konuşmada, engelli engelsiz tüm toplumun hep birlikte uyum içinde bütünleşmesi ve her bir bireyin karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirlerini anlayarak yaşayabilmesi gerektiğini söyledi.

Her insanın engelli adayı olduğuna işaret eden Şenay, "Öyle bir hadise yaşayıp da ömrümüzün herhangi bir diliminde engelli olmayacağımızın garantisi yoktur. Bunu onlarla paylaşmak istedik." dedi.

Şenay, engellilere yönelik faaliyetler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

İbrahim Engin, Jandarma, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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