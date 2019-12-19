Kaymakam Solmaz'dan şehit yakınları ve gazilere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Solmaz'dan şehit yakınları ve gazilere ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Solmaz'dan şehit yakınları ve gazilere ziyaret

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Solmaz'dan şehit yakınları ve gazilere ziyaret, System.String[]

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret etti.


Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, hafta sonraları ve mesai saatleri sonrasında şehit yakınları ile gazilerin evlerini ziyaret ediyor. Her hafta sonu bir köy ziyareti gerçekleştiren Kaymakam Solmaz, çalışmaları ve ev ziyaretleriyle takdirleri topluyor. Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan köyleri ziyaret ederek vatandaşın evine konuk olan Kaymakam Solmaz, şehit yakınları ve gazileri de evlerinde ziyaret ediyor.


Kaymakam Solmaz, ilçedeki tüm köylere ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Kaymakamlığımızda mesai saatleri içerisinde sürekli vatandaşımızın hizmetinde çalışıyoruz ama uzak köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu ilçeye gelemediğinden dolayı biz kapılarına gidiyoruz. Sorun sıkıntılarını dinliyoruz. Bugün Şenoba beldesinde emekli gazi güvenlik korucumuz Ali Bulut'u ve beldemizi ziyaret ettik. Bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizin aileleri emanetimiz gazilerimiz ise baş tacımızdır. Her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:27 Kaynak: İHA
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