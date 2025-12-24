Kaymakam Topsakaloğlu muhtarlarla buluştu

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.
Topsakaloğlu, Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısında, ilçedeki mahallelerde görevli muhtarlarla bir araya geldi.
Muhtarlarla sohbet eden Topsakaloğlu, talep ve önerileri dinledi.
Kaymakam Topsakaloğlu, kamu kurumları ve muhtarlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilerek sürdürüleceğini belirtti.
