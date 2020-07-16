Kaymakam Yalçın, site yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Yalçın, site yöneticileriyle bir araya geldi

Bozyazı Kaymakam'ı Arif Yalçın, korona virüs salgını nedeniyle ilçede bulunan sitelerde alınması gereken önlemleri görüşmek için site yöneticileriyle bir araya geldi.

Bozyazı Kaymakam'ı Arif Yalçın, korona virüs salgını nedeniyle ilçede bulunan sitelerde alınması gereken önlemleri görüşmek için site yöneticileriyle bir araya geldi.

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Toplantıya, Kaymakam Arif Yalçın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Bozyazı Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, İlçe Jandarma Komutan Vekili Abdullah Çelebi, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Şerife Örtürk ve site yöneticileri katıldı. Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Yalçın, yaz mevsiminden ve hava sıcaklığının artmasından dolayı ilçeye başka illerden yazlıkçıların ve misafirlerin gelişinde artış olduğunu, başka illerden Bozyazıya gelen vatandaşların mutlaka site yöneticileri tarafından emniyet veya jandarmaya güçlerine bildirilmesinin önemli olduğunu söyledi.


Başka vilayetlerden gelen vatandaşlarda sağlık yönünde şüphe uyandıracak herhangi bir durum olması durumunda ise ilk olarak sağlık görevlilerine haber verilmesini isteyen Yalçın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına herkesin dikkat etmesini, mutlaka uyulmasının toplum sağlığı için çok önemli olduğunu, bir kişinin ise milyonlarca insana virüs bulaştırabileceğini ifade etti.


Site yöneticilerinin istek ve sorunlarının dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi. - MERSİN

Mustafa Çetinkaya, Arif Yalçın, Bozyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Yalçın, site yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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