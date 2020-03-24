Kaymakam Zaman, vatandaşın çağrısına duyarsız kalmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Zaman, vatandaşın çağrısına duyarsız kalmadı - Son Dakika

Kaymakam Zaman, vatandaşın çağrısına duyarsız kalmadı

7 saat önce

Samsun'un Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, 71 yaşındaki Hamdi Şahin isimli vatandaşın çağrısına duyarsız kalmadı.

Kaymakam Zaman, vatandaşın çağrısına duyarsız kalmadı, System.String[]

Samsun'un Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, 71 yaşındaki Hamdi Şahin isimli vatandaşın çağrısına duyarsız kalmadı.


Gökçeboğaz Mahallesi'nden ikamet eden Hamdi Şahin, telefonla Kaymakam Fikret Zaman'ı arayarak yaşı itibarıyla dışarı çıkamadığını, yalnız ve mağdur olduğunu evde yemek yapamadığını ve lokantaya gitmek istediğini söyledi. Şahin'in telefonda dediklerine duyarsız kalmayan Kaymakam Zaman, Gökçeboğaz Mahallesi'ne giderek Hamdi Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette Şahin'in talep ve isteklerini dinleyen Kaymakam Zaman, " Biz 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın toplumun içerisine karışmasını istemiyoruz. Bu virüsü herkes taşıyabilir. Herkesten bu virüsü kapmamız mümkün. Bunun için mümkün olduğu kadar evden dışarı çıkmamak gerekiyor. Vatandaşlarımızın ve özellikle de yaşlılarımızın bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Korona virüsü ile mücadele kapsamında 'Vefa Sosyal Destek Hattı' kurduk, vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olunacak" dedi. - SAMSUN

Fikret Zaman, Alaçam, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:24 Kaynak: İHA

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