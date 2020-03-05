Kaymakamdan şehidin dedesine başsağlığı ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakamdan şehidin dedesine başsağlığı ziyareti - Son Dakika

Kaymakamdan şehidin dedesine başsağlığı ziyareti

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er'in Kırkkepenekli Mahallesi'nde yaşayan dedesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Kaymakamdan şehidin dedesine başsağlığı ziyareti, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er'in Kırkkepenekli Mahallesi'nde yaşayan dedesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.


İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er'in dedesi Ali Er'i ikamet ettiği Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde ziyaret eden Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, kendisine taziyede bulundu. Kırkkepenekli Mahallesi Muhtarı Murat Olçar ve bölge sakinleri tarafından karşılanan Kaymakam Demirayak'a; İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu da eşlik etti.


Şehidin dedesi Ali Er'in elini öpen Kaymakam Demirayak, başta Er ailesi olmak üzere tüm Kırkkepenekli Mahallesi sakinlerine sabırlar dileyerek, "Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:49 Kaynak: İHA
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