Kaymakamlar Evi" Restore Edilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ki Kaymakamlar Evi, restore edilecek.

19. yüzyılda yapılan, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Safranbolu'nun Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında 1979'da kamulaştırılıp restore edilen Kaymakamlar Evi, 1981'de Eğitim Merkezi olarak hizmete açıldı.



Son yıllarda ilçede konaklama hizmetlerinin hem sayısal hem de niteliksel artışıyla "müze ev" olarak kullanılan Kaymakamlar Evi, kitle, plan ve cephe olarak özgün bir "Türk evi" niteliğine sahip.



İki oda selamlık ve harem kısmı olan, selamlıkla harem arasında yemek servisinin yapılmasını sağlayan dönme dolabın yer aldığı Kaymakamlar Evi, her iki kattaki odalar aynı çatı altında yaşayan kalabalık aile tipine göre bireylerin tüm gereksinimlerini sağlayabilme özelliği taşıyor.



Her odada sedirli oturma düzeni, yer sofrasında yemek yeme, yer yatağında yatma, yatakların konulduğu yüklük içerisinde gusülhanede yıkanma olanağı olan evde, pencereler evin bol ışık almasını sağlarken, ceviz ve çam kerestesinden yapılmış tavan süslemeleri ise eve estetik bir görün oluşturuyor.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaymakamlar Evi'nin Safranbolu'nun en önemli yapılarından biri olduğunu söyledi.



Kaymakamlar Evi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığından Safranbolu Kaymakamlığına geçtiğini ifade eden Ürkmezer, "Uzun yıllar önce orası restore edilmiş ve yoğun ziyaretçilerden dolayı yıpranmalar baş gösteriyor. Genel bir proje hazırladık, valiliğimiz vasıtasıyla Vilayetler Hizmet Birliğine proje olarak sunduk. Vilayetler Hizmet Birliği de destek verme kararı aldı. Biz burayı aslına uygun şekilde restore edeceğiz. Restorasyon projesi için ihale yaptık, şu anda bu işle ilgilenecek mimar arkadaşlar çalışıyorlar." diye konuştu.



Projenin tamamlanmasının ardından Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulacağını aktaran Ürkmezer, "İnşallah yaz sezonundan sonra restorasyon işine başlamayı planlıyoruz. Restorasyon uzun soluklu bir iş, bir an önce bitecek bir iş değil. Aslına uygun, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kontrolünde, tekniğine uygun bir şekilde burayı tamamlandıktan sonra gerçek anlamda bir müze olarak tekrar faaliyete sunmak istiyoruz." dedi.



Restorasyonla düzenlemeler yapılacağını anlatan Ürkmezer, yenilenmiş mankenleri, iç düzeni ve restorasyonu bitmiş haliyle yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

